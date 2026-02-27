CONCERT ALLEGRE THAU LES JOYAUX DU SACRÉ

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

L’Ensemble Vocal Allegre Thau présente Les Joyaux du Sacré à l’Eglise Notre Dame de l’Assomption de Balaruc les Bains le 12 Mars à 20h30 Sous la Direction de Jean Michel Balester et Emmanuel Caïzac, avec des Solistes de renom, des musiciens prestigieux et l’Ensemble vocal La Cantarela de Béziers

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 81 16 69 05 marinette.grellet@wanadoo.fr

English :

The Ensemble Vocal Allegre Thau presents Les Joyaux du Sacré at the Eglise Notre Dame de l’Assomption in Balaruc les Bains on March 12 at 8:30 p.m. Conducted by Jean Michel Balester and Emmanuel Caïzac, with renowned soloists, prestigious musicians and the Ensemble vocal La Cantarela from Béziers

