Balaruc-les-Bains

CINÉMA L’ARNAQUEUSE

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-27

L’ArnaqueuseComédie 1h22Réalisée par Wilfried Meance, cette comédie met en scène une bataille aussi improbable que déjantée autour d’un appartement parisien convoité.Porté par Fadily Camara, Josiane Balasko et Jean-Pascal Zadi, le film suit Fanny, une jeune femme enceinte bien décidée à changer de vie.Lorsqu’elle croit avoir trouvé l’appartement idéal grâce à une vente en viager, elle découvre rapidement que la propriétaire, Masséna, est loin d’être prête à céder les lieux. Commence alors une guerre pleine de rebondissements face à une arnaqueuse aussi rusée qu’incontrôlable. .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34

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L’événement CINÉMA L’ARNAQUEUSE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE