Balaruc-les-Bains

LOTO

Parc Sévigné Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

En quête du gros lot ? Ne manquez plus une occasion de jouer et de partager un moment convivial.

Tout l’été, les associations balarucoises organisent des soirées loto. .

Parc Sévigné Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 32

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English :

L’événement LOTO Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau