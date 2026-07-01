Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

FESTIVAL DES PENAS — CHALLENGE CHRISTIAN MASSOL

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains organise le Festival des Penas — Challenge Christian Massol, le samedi 25 juillet 2026. Du bord de plage au centre-ville, les penas envahissent Balaruc dès 10h — défilé, apéritif tielles et coquillages, déambulation, présentation des penas et soirée dansante avec Fabrice. Une journée entière de fête, de musique et de convivialité.

Une journée de fête du matin jusqu’à la nuit

Dès 10h, les penas — ces fanfares festives du Sud — envahissent le Parc Sévigné pour un grand défilé jusqu’à 13h. À midi, apéritif tielles, tapas et coquillages offerts. L’après-midi bascule au Parc Charles de Gaulle pour la déambulation des penas à 16h30, la présentation officielle des groupes à 18h, et à 21h le repas-soirée dansante avec Fabrice animé par l’association IK Danse.

Le Challenge Christian Massol — compétition entre penas

Les penas s’affrontent pour remporter le Challenge Christian Massol — un concours festif qui récompense la meilleure formation de la journée, dans une ambiance de bonne humeur et de camaraderie.

Un repas du terroir à 20 €

Menu soirée jambonneau à la broche, pomme de terre grenaille, dessert — vin non compris. Buvette sur place toute la journée.

Permanences billetterie devant l’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains

– Vendredi 17 juillet — 9h à 12h

– Mardi 21 juillet — 9h à 12h

– Vendredi 24 juillet — 9h à 12h .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 7 61 79 15 21 antignac.comitedesfetes.balaruc@outlook.com

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English : FESTIVAL DES PENAS — CHALLENGE CHRISTIAN MASSOL

The Balaruc-les-Bains Festival Committee is organizing the Festival des Penas—Christian Massol Challenge on Saturday, July 25, 2026. From the beach to downtown, the penas will take over Balaruc starting at 10 a.m.— parade, an aperitif featuring tielles and shellfish, a stroll through town, a presentation of the penas, and a dance party with Fabrice. A full day of celebration, music, and good cheer

L’événement FESTIVAL DES PENAS — CHALLENGE CHRISTIAN MASSOL Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau