BAL DU VENDREDI Balaruc-les-Bains
BAL DU VENDREDI Balaruc-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
BAL DU VENDREDI
Avenue Raoul Bonnecaze Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-21
Pour débuter le week-end en dansant
Pour débuter le week-end en dansant .
Avenue Raoul Bonnecaze Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 32
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English :
To kick off the weekend with a dance
L’événement BAL DU VENDREDI Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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