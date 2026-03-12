Balaruc-les-Bains

EXPOSITION 3 PEINTRES

Rue romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-16

L’abstraction profonde et sensible de Christine Bousquet, les scènes joyeuses et chaleureuses de Christian Panis, et la poésie minimaliste, fluide et intense de Grâce Pégéron.

L’abstraction profonde et sensible de Christine Bousquet, les scènes joyeuses et chaleureuses de Christian Panis, et la poésie minimaliste, fluide et intense de Grâce Pégéron.

Des matins qui changent la journée !

Entrée libre. .

Rue romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 062784184 contact@gracepegeron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christine Bousquet’s profound and sensitive abstraction, Christian Panis’s joyful and warm scenes, and Gr%E2ce P%E9g%E9ron’s minimalist, fluid, and intense poetry.

L’événement EXPOSITION 3 PEINTRES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau