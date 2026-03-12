EXPOSITION 3 PEINTRES Balaruc-les-Bains
EXPOSITION 3 PEINTRES Balaruc-les-Bains jeudi 16 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
EXPOSITION 3 PEINTRES
Rue romaine Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-16
L’abstraction profonde et sensible de Christine Bousquet, les scènes joyeuses et chaleureuses de Christian Panis, et la poésie minimaliste, fluide et intense de Grâce Pégéron.
L’abstraction profonde et sensible de Christine Bousquet, les scènes joyeuses et chaleureuses de Christian Panis, et la poésie minimaliste, fluide et intense de Grâce Pégéron.
Des matins qui changent la journée !
Entrée libre. .
Rue romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 062784184 contact@gracepegeron.com
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English :
Christine Bousquet’s profound and sensitive abstraction, Christian Panis’s joyful and warm scenes, and Gr%E2ce P%E9g%E9ron’s minimalist, fluid, and intense poetry.
L’événement EXPOSITION 3 PEINTRES Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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