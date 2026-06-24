Balaruc-les-Bains

ATELIER AQUARELLE

1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Initiation à l’aquarelle Héros et héroïnes

Initiation à l’aquarelle Héros et héroïnes

Laissez parler votre créativité et donnez vie à vos héros et héroïnes préférés en aquarelle ! Une initiation ludique et inspirante, animée par Virginie Roca, dans le cadre de Partir en livres.

Avec Virginie Roca .

1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr

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English : ATELIER AQUARELLE

Introduction to Watercolor Painting: Heroes and Heroines

L’événement ATELIER AQUARELLE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau