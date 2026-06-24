ATELIER AQUARELLE Balaruc-les-Bains
ATELIER AQUARELLE Balaruc-les-Bains samedi 18 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
ATELIER AQUARELLE
1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Initiation à l’aquarelle Héros et héroïnes
Initiation à l’aquarelle Héros et héroïnes
Laissez parler votre créativité et donnez vie à vos héros et héroïnes préférés en aquarelle ! Une initiation ludique et inspirante, animée par Virginie Roca, dans le cadre de Partir en livres.
Avec Virginie Roca .
1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER AQUARELLE
Introduction to Watercolor Painting: Heroes and Heroines
L’événement ATELIER AQUARELLE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Balaruc-les-Bains (Hérault)
- CINÉMA DE PLEIN AIR GAINSBOURG VIE HÉROÏQUE Balaruc-les-Bains 1 juillet 2026
- BALADE NATURE BALADE CONTÉE AVEC LE CPIE Balaruc-les-Bains 4 juillet 2026
- CONCERT KOOL @ THE GOSP Balaruc-les-Bains 5 juillet 2026
- ESCAPADE EN MINI-BUS AVEC BUSCAPADE BATELIERS DU VIADUC Balaruc-les-Bains 5 juillet 2026
- STAGE D’OPTIMIST INITIATION PLUS Balaruc-les-Bains 6 juillet 2026