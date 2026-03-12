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BALADE MUSICALE CONTÉE Balaruc-les-Bains

BALADE MUSICALE CONTÉE Balaruc-les-Bains mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Rue du Pioch

Ville : 34540 Balaruc-les-Bains

Département : Hérault

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Balaruc-les-Bains

BALADE MUSICALE CONTÉE

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19

Mythologie au crépuscule
Participez à une visite contée et laissez-vous transporter par les violons de deux musiciens de génie dans l’atmosphère magique du jardin
Animé par les médiateurs du jardin et l’association Chambre d’Art (CPIE Littoral d’Occitanie).
Sur inscription   .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92  jam@agglopole.fr

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English :

L’événement BALADE MUSICALE CONTÉE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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