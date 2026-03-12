BALADE MUSICALE CONTÉE Balaruc-les-Bains
BALADE MUSICALE CONTÉE Balaruc-les-Bains mercredi 15 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
BALADE MUSICALE CONTÉE
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
Mythologie au crépuscule
Participez à une visite contée et laissez-vous transporter par les violons de deux musiciens de génie dans l’atmosphère magique du jardin
Animé par les médiateurs du jardin et l’association Chambre d’Art (CPIE Littoral d’Occitanie).
Sur inscription .
Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr
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English :
L’événement BALADE MUSICALE CONTÉE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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