Balaruc-les-Bains

BALADE MUSICALE CONTÉE

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-19

Mythologie au crépuscule

Participez à une visite contée et laissez-vous transporter par les violons de deux musiciens de génie dans l’atmosphère magique du jardin

Animé par les médiateurs du jardin et l’association Chambre d’Art (CPIE Littoral d’Occitanie).

Sur inscription .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

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English :

L’événement BALADE MUSICALE CONTÉE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau