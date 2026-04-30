Animation pêche les pieds dans l’eau Chemin de l’Isle Jumilhac-le-Grand

Jumilhac-le-Grand

Animation pêche les pieds dans l’eau

Chemin de l’Isle Berges de l’Isle Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Concours de pêche le matin 9h ; casse-croûte des pêcheurs à midi ; animations et discussions autours de la pêche et des enjeux biodiversité des cours d’eau.

La Fête de la Pêche (anciennement Journée Nationale de la Pêche) a lieu chaque année le premier dimanche de juin. C’est l’occasion unique de pêcher gratuitement, sans carte de pêche, dans toute la France. Des initiations encadrées avec prêt de matériel sont organisées partout.

Concours de pêche le matin 9h ; casse-croûte des pêcheurs à midi ; animations et discussions autours de la pêche et des enjeux biodiversité des cours d’eau. .

Chemin de l’Isle Berges de l’Isle Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 45 29 83

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English : Animation pêche les pieds dans l’eau

Fishing competition at 9 a.m.; anglers’ lunch at midday; events and discussions on fishing and biodiversity issues in waterways.

L’événement Animation pêche les pieds dans l’eau Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-30 par Isle-Auvézère