Animation pêche Petit scientifique Lauzerte lundi 10 août 2026.
Vignals Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tout inclus (équipement)
réduction de 2€ pour les détenteurs d’une carte de pêche
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-10 16:00:00
2026-08-10
Rendez-vous le lundi 10 août au lieu-dit Vignals à Lauzerte pour un atelier petit scientifique
Vignals Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 61 94
English :
Meet us on Monday August 10 at Vignals in Lauzerte for a little scientist workshop
