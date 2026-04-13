Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte, Place des cornières, Lauzerte
Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte, Place des cornières, Lauzerte samedi 27 juin 2026.
Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte Samedi 27 juin, 15h00 Place des cornières Tarn-et-Garonne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Lauzerte : L’Eau, Trésor Caché de la Cité Médiévale
À l’occasion des Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins 2026 et de la thématique « L’eau utile à tous », nous vous invitons à redécouvrir la cité médiévale de Lauzerte sous un angle fascinant : celui de l’eau.
Construite à la fin du XIIe siècle par Raymond V, comte de Toulouse, Lauzerte est juchée sur un éperon rocheux. Cette position, si stratégique pour la défense, rendait pourtant l’accès à l’eau vital et complexe.
Parcourez la cité et comprenez comment les habitants ont maîtrisé et géré cette ressource essentielle au fil des siècles. Notre visite mettra en lumière les ingénieuses solutions trouvées dans les entrailles de la ville :
• Les puits : témoignages de l’ingéniosité médiévale pour capter la ressource.
• Les citernes de la Place des Cornières : systèmes de collecte et de stockage qui garantissaient la survie.
• Le mystérieux lac souterrain : un trésor d’eau niché sous la pierre.
• Les sources miraculeuses : entre légendes et croyances populaires.
Découvrez pourquoi et comment l’eau, puisée au cœur même de l’éperon rocheux, a façonné l’histoire, l’architecture, et la vie quotidienne de Lauzerte.
Dates : Samedi 27 juin 2026
Horaire : 15h
Durée : 1h30 – Public : Tout public
Départ de la visite : Place des Cornières
Tarif : gratuit dans le cadre des Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins
Informations : 05 63 94 66 61 – https://visiter.lauzerte.fr/
www.lauzerte.fr
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Une balade dans la cité médiévale pour profiter de beaux détails et traces du passé. Thématique de l’eau lauzerte médiéval
Mairie de Lauzerte
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