Conférence Cheminer vers Compostelle, Place des cornières, Lauzerte
Conférence Cheminer vers Compostelle, Place des cornières, Lauzerte samedi 27 juin 2026.
Conférence Cheminer vers Compostelle Samedi 27 juin, 17h00 Place des cornières Tarn-et-Garonne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Conférence Cheminer vers Compostelle
Lauzerte, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, n’est pas qu’un panorama ; c’est une halte vibrante sur l’historique GR 65.
Imaginez : après des semaines de marche, nos ancêtres pèlerins faisaient halte ici, à 1000 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces voyageurs, à pied ou à dos d’âne, trouvaient dans la cité médiévale de quoi restaurer le corps et l’esprit.
Venez retracer l’histoire de ce long et codifié cheminement. Découvrez comment l’accueil, le gîte et le couvert structuraient ce voyage parfois périlleux d’une époque à l’autre, et pourquoi cette aventure spirituelle et humaine est toujours d’actualité.
Samedi 27 juin 2026 à 17h
RDV : Salle du conseil
Durée : 1h
Tarif : Gratuit
Informations : 05 63 94 66 61 – https://visiter.lauzerte.fr/
www.lauzerte.fr
Place des cornières lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 94 66 61 »}] [{« link »: « https://visiter.lauzerte.fr/ »}, {« link »: « http://www.lauzerte.fr »}]
Une conférence d’une heure pour comprendre les tenants et aboutissants du pèlerinage de Compostelle : origines, habitudes, but… compostelle pèlerinage
Mairie de Lauzerte
À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)
- Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte 26 avril 2026
- Spectacle jeune public La Symphonie de la Valise Salle des fêtes Lauzerte 28 avril 2026
- Visite guidée de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 29 avril 2026
- Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques Mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 30 avril 2026
- Balades et randonnées Les moulins du Quercy Blanc à Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne 1 mai 2026