Conférence Cheminer vers Compostelle, Place des cornières, Lauzerte

Conférence Cheminer vers Compostelle Samedi 27 juin, 17h00 Place des cornières Tarn-et-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Conférence Cheminer vers Compostelle

Lauzerte, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, n’est pas qu’un panorama ; c’est une halte vibrante sur l’historique GR 65.

Imaginez : après des semaines de marche, nos ancêtres pèlerins faisaient halte ici, à 1000 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces voyageurs, à pied ou à dos d’âne, trouvaient dans la cité médiévale de quoi restaurer le corps et l’esprit.

Venez retracer l’histoire de ce long et codifié cheminement. Découvrez comment l’accueil, le gîte et le couvert structuraient ce voyage parfois périlleux d’une époque à l’autre, et pourquoi cette aventure spirituelle et humaine est toujours d’actualité.

Samedi 27 juin 2026 à 17h

RDV : Salle du conseil

Durée : 1h

Tarif : Gratuit

Informations : 05 63 94 66 61 – https://visiter.lauzerte.fr/

www.lauzerte.fr

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Une conférence d’une heure pour comprendre les tenants et aboutissants du pèlerinage de Compostelle : origines, habitudes, but… compostelle pèlerinage

Mairie de Lauzerte