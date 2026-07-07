Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon en binôme Promenade des Alliés Dinard
mercredi 26 août 2026 · Promenade des Alliés · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon en binôme
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:15:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Animation aquathlon sur la Plage de l’Ecluse
Individuel 800 m nage + 5 km course
> Lundi 13 juillet et mardi 11 août
Binôme 1,5 km de nage+ 8 km course
> Lundi 27 juillet et mercredi 26 août
Réservé au plus de 16 ans.
Départ 19 h 15
Plage de l’Écluse
Inscription au au bureau des animations de la plage de l’Ecluse.
Renseignements 07 82 70 67 12
Tarif 3 € .
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12
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English :
L’événement Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon en binôme Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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