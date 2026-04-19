Don du sang COSEC Dinard
Don du sang COSEC Dinard mercredi 13 mai 2026.
Dinard
Don du sang
COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 09:15:00
fin : 2026-05-13 18:00:00
Date(s) :
2026-05-13
L’établissement Français du Sang organise une collecte de sang qui se déroulera au COSEC à Dinard.
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1 million de malades, 10 000 dons sont donc nécessaires chaque jour !
Pour donner son sang
Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
Ne pas venir à jeun
Bien s’hydrater
Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don
Prise de rendez-vous en ligne sur le site de l’Etablissement Français du Sang ou au 02 23 22 53 97 .
COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 54 42 22
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English :
L’événement Don du sang Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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