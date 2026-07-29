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AGENDA · Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel Promenade des Alliés Dinard

mardi 11 août 2026 · Promenade des Alliés · Dinard

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:15:00
Lieu
Promenade des Alliés
Adresse
Plage de l'Écluse
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:15:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Animation aquathlon sur la Plage de l’Ecluse

Individuel 800 m nage + 5 km course
> Lundi 13 juillet et mardi 11 août

Binôme 1,5 km de nage+ 8 km course
> Lundi 27 juillet et mercredi 26 août

Réservé au plus de 16 ans.

Départ 19 h 15
Plage de l’Écluse

Inscription au au bureau des animations de la plage de l’Ecluse.
Renseignements 07 82 70 67 12

Tarif 3 €   .

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12 

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English :

L’événement Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel Dinard a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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