Animation plage de l’Ecluse Tournoi de foot Promenade des Alliés Dinard
vendredi 14 août 2026 · Promenade des Alliés · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Animation plage de l’Ecluse Tournoi de foot
Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:45:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Tout l’été, la digue et les plages s’animent
Tournoi de foot sur la plage de l’Ecluse.
– Vendredis 17 et 31 Juillet
– Vendredis 7, 14 et 28 Août
Inscription au bureau des animations de la Plage de l’Ecluse.
Renseignements 07 82 70 67 12
Tarif 2€ (en espèces uniquement) .
Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12
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English :
L’événement Animation plage de l’Ecluse Tournoi de foot Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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