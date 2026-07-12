Animation Plage du Prieuré Gymnastique Plage du Prieuré Dinard

Informations pratiques

Dinard

Animation Plage du Prieuré Gymnastique

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Activité gymnastique gratuite et tout public.

Tous les lundis et vendredis plage de l’Écluse

Tous les jeudis plage du Prieuré

Inscriptions au bureau des animations (plage de l’Écluse) ou directement auprès des organisateurs lorsque l’événement a lieu sur une autre plage.

Renseignements 07 82 70 67 12 .

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12

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English :

L’événement Animation Plage du Prieuré Gymnastique Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme