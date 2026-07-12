Animation Plage du Prieuré Gymnastique Plage du Prieuré Dinard
jeudi 13 août 2026 · Plage du Prieuré · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Animation Plage du Prieuré Gymnastique
Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Activité gymnastique gratuite et tout public.
Tous les lundis et vendredis plage de l’Écluse
Tous les jeudis plage du Prieuré
Inscriptions au bureau des animations (plage de l’Écluse) ou directement auprès des organisateurs lorsque l’événement a lieu sur une autre plage.
Renseignements 07 82 70 67 12 .
Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12
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English :
L’événement Animation Plage du Prieuré Gymnastique Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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