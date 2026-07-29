Yoga au jardin face à la mer Breizh’Galia Dinard
vendredi 7 août 2026 · Breizh'Galia · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Yoga au jardin face à la mer
Breizh’Galia 1 Avenue Bruzzo Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 10:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Et si, cet été, vous commenciez vos vendredis autrement ?
Mari Yoga vous donne rendez-vous chaque vendredi matin dans le jardin de Breizh’Galia, face à la mer, pour une heure de yoga accessible à tous.
Un moment pour bouger, respirer et reprendre son souffle dans un cadre exceptionnel.
À l’issue du cours, celles et ceux qui le souhaitent pourront prolonger ce moment autour d’une boisson chaude ou d’un petit-déjeuner proposé par Breizh’Galia (en supplément).
Formule Petit-déjeuner (en option • 8 €)
• Croissant ou tartines
• Café, thé ou chocolat chaud
• Un verre de jus de fruits
Tous les vendredis du 17 juillet au 21 août au restaurant Breizh’Galia à Dinard
De 9h à 10h
16 € le cours (Petit-déjeuner 8 € (facultatif))
Pensez à prévoir
• Votre tapis (location possible sur réservation)
• Une tenue confortable
• Une gourde
Réservation obligatoire bookwhen.com/fr/mariyogadinard .
Breizh’Galia 1 Avenue Bruzzo Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Yoga au jardin face à la mer Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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