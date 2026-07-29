Yoga au jardin face à la mer Breizh’Galia Dinard

Informations pratiques

Dinard

Yoga au jardin face à la mer

Breizh’Galia 1 Avenue Bruzzo Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-07 10:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Et si, cet été, vous commenciez vos vendredis autrement ?

Mari Yoga vous donne rendez-vous chaque vendredi matin dans le jardin de Breizh’Galia, face à la mer, pour une heure de yoga accessible à tous.

Un moment pour bouger, respirer et reprendre son souffle dans un cadre exceptionnel.

À l’issue du cours, celles et ceux qui le souhaitent pourront prolonger ce moment autour d’une boisson chaude ou d’un petit-déjeuner proposé par Breizh’Galia (en supplément).

Formule Petit-déjeuner (en option • 8 €)

• Croissant ou tartines

• Café, thé ou chocolat chaud

• Un verre de jus de fruits

Tous les vendredis du 17 juillet au 21 août au restaurant Breizh’Galia à Dinard

De 9h à 10h

16 € le cours (Petit-déjeuner 8 € (facultatif))

Pensez à prévoir

• Votre tapis (location possible sur réservation)

• Une tenue confortable

• Une gourde

Réservation obligatoire bookwhen.com/fr/mariyogadinard .

Breizh’Galia 1 Avenue Bruzzo Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Yoga au jardin face à la mer Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme