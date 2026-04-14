Animation pour les tout-petits (0-3 ans), Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Animation pour les tout-petits (0-3 ans) Jeudi 23 avril, 10h15 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T10:15:00+02:00 – 2026-04-23T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:15:00+02:00 – 2026-04-23T11:15:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheuqe@seez.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479419885 »}]

Histoires, comptines, chansons. Ouvert aux familles et assistantes maternelles. En partenariat avec le RPE de Haute Tarentaise. Gratuit.