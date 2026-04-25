Passage du trail sur les traces des ducs de Savoie (TDS) Place des acacias Séez

Séez

Passage du trail sur les traces des ducs de Savoie (TDS)

Place des acacias 25 rue célestin freppaz Séez Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 04:00:00

fin : 2026-08-25 11:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Passage au Col du Petit Saint-Bernard puis au centre de Séez de la course pédestre sur les Traces des Ducs de Savoie dans le cadre de l’UTMB. Venez encourager ces courageux sportifs ! Ravitaillement boissons pour les coureurs au centre du village.

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Place des acacias 25 rue célestin freppaz Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 41 00 54 accueilbis@seez.fr

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English : Ultra Trail du Mont Blanc passes through

Ultra Trail du Mont Blanc passes through In the path of the Dukes of Savoie at the Little Saint Bernard Pass and at the center of Seez.

L’événement Passage du trail sur les traces des ducs de Savoie (TDS) Séez a été mis à jour le 2025-12-18 par Maison de Séez Bureau Information Services