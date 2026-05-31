Visite guidée de l’église baroque Saint-Pierre et son Trésor, Eglise Saint-Pierre, Séez

Visite guidée de l’église baroque Saint-Pierre et son Trésor 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visites commentées samedi et dimanche

Eglise Saint-Pierre 3, rue Saint-Pierre 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 41 00 54 http://www.seez.fr https://www.facebook.com/Maison-de-SEEZ-Bureau-Information-Services-240566166107345/?ref=bookmarks Située au centre de Séez, l’église Saint-Pierre (XIIème siècle) fut restaurée à partir de 1680 par le prieur Jean Duclos. Elle représente très bien l’art baroque, art nouveau issu de la Renaissance qui exprime la réforme catholique en Savoie au XVIIème siècle. Elle est inscrite dans le circuit des « Chemins du Baroque ».

A découvrir, le trésor de l’église : pièces d’orfèvreries sacrées offertes à la paroisse de Séez à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle. La plupart des objets sont classés monuments historiques. Parmi les plus remarquables, on peut découvrir : un ostensoir en argent et un encensoir du début du XVIIème siècle, une élégante croix de procession de 1664, une croix d’autel et ses chandeliers de 1683 et le reliquaire de 1709 avec les représentations de Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de la paroisse. parking

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© Mairie de Séez (M. Allouis)