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JOUEZ AVEC LES MOTS, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

JOUEZ AVEC LES MOTS, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

JOUEZ AVEC LES MOTS, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez

Adresse : 9 rue Saint Pierre 73700 Seez

Ville : 73700 Séez

Département : Savoie

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : pour adultes s'inscrire gratuit

JOUEZ AVEC LES MOTS Vendredi 5 juin, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

pour adultes s’inscrire gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

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