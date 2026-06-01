JOUEZ AVEC LES MOTS, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez
JOUEZ AVEC LES MOTS, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez vendredi 5 juin 2026.
JOUEZ AVEC LES MOTS Vendredi 5 juin, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie
pour adultes s’inscrire gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@seez.fr »}]
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