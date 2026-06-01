Visite de l’Espace Saint-Eloi, Espace Saint-Eloi, Séez

Visite de l’Espace Saint-Eloi 19 et 20 septembre Espace Saint-Eloi Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre : animations diverses (visite guidée, atelier, démonstration de ferronerie)

Espace Saint-Eloi 5, rue Saint-Pierre, 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 41 00 54 http://www.seez.fr https://www.facebook.com/Maison-de-SEEZ-Bureau-Information-Services-240566166107345/?ref=bookmarks L’ Espace Saint-Eloi est situé au cœur du village de Séez. Ce bâtiment, qui abritait anciennement une forge, a été réhabilité pour accueillir une surface d’exposition d’environ 200 m².

Il présente trois thèmes : le travail de la Forge, la Bijouterie Savoyarde et l’Art Baroque.

 La visite permettra d’apprécier la vie du forgeron dans un espace reconstitué. Le forgeron, avec tout son art, transforme le métal en divers objets en utilisant la chaleur du feu, la force de l’eau et les outils qu’il a lui-même fabriqués pour l’aider dans son œuvre*.

 La bijouterie dévoile l’unique collection de bijoux de Savoie. Plus de 200 joyaux (croix, cœurs, broches…) sont exposés, témoins de l’appartenance à une communauté, à une religion ou à une culture, et qui ont orné la poitrine des savoyardes des siècles durant. L’atelier de bijouterie présente les techniques et l’historique de ce métier. Aujourd’hui, les bijoux de Savoie sont toujours fabriqués et portés*.

 L’ Espace Baroque Tarentaise a été totalement refait en 2024, il est désormais plus moderne et ludique

Samedi 19 septembre : animations diverses (visite guidée, atelier, démonstration de ferronerie)

©Mairie de Séez