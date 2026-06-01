Jeux de société, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Jeux de société Mercredi 10 juin, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

pour adultes et enfants libre gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:30:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@seez.fr »}]

jouer en famille, entre amis jeux de société partage