Jeux de société, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez
Jeux de société, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez mercredi 10 juin 2026.
Jeux de société Mercredi 10 juin, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie
pour adultes et enfants libre gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:30:00+02:00
Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@seez.fr »}]
jouer en famille, entre amis jeux de société partage
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