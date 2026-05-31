Visite du Moulin de Saint-Germain, Moulin de Saint-Germain, Séez
Visite du Moulin de Saint-Germain, Moulin de Saint-Germain, Séez samedi 19 septembre 2026.
Visite du Moulin de Saint-Germain 19 et 20 septembre Moulin de Saint-Germain Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En 1987, les habitants du village de Saint-Germain et autres bénévoles de la commune de Séez ont relevé le moulin de ses ruines. Depuis, il ouvre régulièrement ses portes aux visiteurs qui en apprendront plus sur les mécanismes de meunerie. Fournées de pains 3 fois par an.
Moulin de Saint-Germain Saint Germain, 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 41 00 54 http://www.seez.fr https://www.facebook.com/Maison-de-SEEZ-Bureau-Information-Services-240566166107345/?ref=bookmarks Relevé de ses ruines en 1987 par des bénévoles, le moulin ouvre régulièrement ses portes aux visiteurs qui en apprendront plus sur les mécanismes de meunerie et la vie des habitants de Saint-Germain autrefois.
En 1987, les habitants du village de Saint-Germain et autres bénévoles de la commune de Séez ont relevé le moulin de ses ruines. Depuis, il ouvre régulièrement ses portes aux visiteurs qui en plus de…
©Mairie de Séez
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