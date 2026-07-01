booster vos méninges jouez avec les mots, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

vendredi 24 juillet 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez

Informations pratiques

booster vos méninges jouez avec les mots Vendredi 24 juillet, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

S’inscrire / gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T16:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@seez.fr »}]

Jouez avec les mots