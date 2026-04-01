Chapelle-Royale

Animation réalité virtuelle à Chapelle-Royale

45 rue jean moulin Chapelle-Royale Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-04-29 11:45:00

Date(s) :

2026-04-29

Plongez dans l’expérience virtuelle !

L’association Capel’artS vous invite à découvrir un escape game familial sur tablette. En équipe, résolvez les énigmes et relevez le défi le temps d’une matinée ludique !

Sur réservation 06 81 25 04 08

A partir de 9 ans

Animation de l’après-midi complète

Plongez dans l’expérience virtuelle !

L’association Capel’artS vous invite à découvrir un escape game familial sur tablette. En équipe, résolvez les énigmes et relevez le défi le temps d’une matinée ludique !

Sur réservation 06 81 25 04 08

A partir de 9 ans

Animation de l’après-midi complète .

45 rue jean moulin Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 25 04 08

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English :

Dive into the virtual experience!

The Capel’artS association invites you to discover a family escape game on a tablet. In teams, solve the riddles and take up the challenge during a fun-filled morning!

Reservations required: 06 81 25 04 08

Ages 9 and up

Afternoon entertainment: full

L’événement Animation réalité virtuelle à Chapelle-Royale Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-04-12 par OTs DU PERCHE