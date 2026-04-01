Animation réalité virtuelle à Chapelle-Royale Chapelle-Royale
Animation réalité virtuelle à Chapelle-Royale Chapelle-Royale mercredi 29 avril 2026.
Chapelle-Royale
Animation réalité virtuelle à Chapelle-Royale
45 rue jean moulin Chapelle-Royale Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29 11:45:00
Date(s) :
2026-04-29
Plongez dans l’expérience virtuelle !
L’association Capel’artS vous invite à découvrir un escape game familial sur tablette. En équipe, résolvez les énigmes et relevez le défi le temps d’une matinée ludique !
Sur réservation 06 81 25 04 08
A partir de 9 ans
Animation de l’après-midi complète
Plongez dans l’expérience virtuelle !
L’association Capel’artS vous invite à découvrir un escape game familial sur tablette. En équipe, résolvez les énigmes et relevez le défi le temps d’une matinée ludique !
Sur réservation 06 81 25 04 08
A partir de 9 ans
Animation de l’après-midi complète .
45 rue jean moulin Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 25 04 08
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English :
Dive into the virtual experience!
The Capel’artS association invites you to discover a family escape game on a tablet. In teams, solve the riddles and take up the challenge during a fun-filled morning!
Reservations required: 06 81 25 04 08
Ages 9 and up
Afternoon entertainment: full
L’événement Animation réalité virtuelle à Chapelle-Royale Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-04-12 par OTs DU PERCHE