Randos Pédestres & VTT I La Capellarienne Chapelle-Royale
Randos Pédestres & VTT I La Capellarienne Chapelle-Royale dimanche 10 mai 2026.
Chapelle-Royale
Randos Pédestres & VTT I La Capellarienne
Chapelle-Royale Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
La Capellarienne #14ème édition
6 circuits balisés, pédestres & VTT !
Un événement sportif et convivial à ne pas manquer.
La Capellarienne #14ème édition 6 circuits balisés !
> 4 circuits Pédestres
21 km Départ 7h30
16 km Départ 8h30
8 km Départ 10h
5 km Départ 10h30
> 2 circuits VTT
35 km Départ 9h
21 km Départ 9h30
Ravitaillement sur parcours I Pot de l’Amitié à l’arrivée I Inscriptions 4 €
Gratuit 12 ans
Organisé par l’Amicale des Anciens Elèves .
Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 24 26 71 37
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English :
La Capellarienne #14th edition
6 marked circuits, pedestrian & mountain bike!
A sporting and friendly event not to be missed.
L’événement Randos Pédestres & VTT I La Capellarienne Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE