Chapelle-Royale

Randos Pédestres & VTT I La Capellarienne

Chapelle-Royale Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-10 07:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La Capellarienne #14ème édition

6 circuits balisés, pédestres & VTT !

Un événement sportif et convivial à ne pas manquer.

La Capellarienne #14ème édition 6 circuits balisés !

> 4 circuits Pédestres

21 km Départ 7h30

16 km Départ 8h30

8 km Départ 10h

5 km Départ 10h30

> 2 circuits VTT

35 km Départ 9h

21 km Départ 9h30

Ravitaillement sur parcours I Pot de l’Amitié à l’arrivée I Inscriptions 4 €

Gratuit 12 ans

Organisé par l’Amicale des Anciens Elèves .

Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 24 26 71 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Capellarienne #14th edition

6 marked circuits, pedestrian & mountain bike!

A sporting and friendly event not to be missed.

L’événement Randos Pédestres & VTT I La Capellarienne Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE