Animation Réalité virtuelle Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle
Animation Réalité virtuelle Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle vendredi 10 avril 2026.
Animation Réalité virtuelle
Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-30 17:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-24 2026-04-30
Des expériences en réalité virtuelle pour vous immerger au cœur d’environnements mystérieux.
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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
Virtual reality experiences to immerse you in mysterious environments.
L’événement Animation Réalité virtuelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle
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