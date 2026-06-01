Arçais

Animation saison estivale à Arçais

Arçais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-20 2026-07-05 2026-07-13 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-02 2026-08-15

Animation saison estivale à Arçais

16 juin 5ème saison spectacle clownesque

20 juin Fête de la musique

5 juillet Concert en duo

13 juillet Feu d’artifice et bal + buvette

23/24 juillet Marais tour bus

24 juillet Jeux olympiques des bateliers

25 juillet Marais tour bus

2 août Vide grenier

15 août Soirée disco .

Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 37 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation saison estivale à Arçais

L’événement Animation saison estivale à Arçais Arçais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Niort Marais Poitevin