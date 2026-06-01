Animation saison estivale à Arçais Arçais
Animation saison estivale à Arçais Arçais mardi 16 juin 2026.
Arçais
Animation saison estivale à Arçais
Arçais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-20 2026-07-05 2026-07-13 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-02 2026-08-15
Animation saison estivale à Arçais
16 juin 5ème saison spectacle clownesque
20 juin Fête de la musique
5 juillet Concert en duo
13 juillet Feu d’artifice et bal + buvette
23/24 juillet Marais tour bus
24 juillet Jeux olympiques des bateliers
25 juillet Marais tour bus
2 août Vide grenier
15 août Soirée disco .
Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 37 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation saison estivale à Arçais
L’événement Animation saison estivale à Arçais Arçais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Niort Marais Poitevin