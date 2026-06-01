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Animation saison estivale à Arçais Arçais

Animation saison estivale à Arçais Arçais

Animation saison estivale à Arçais Arçais mardi 16 juin 2026.

Ville : 79210 Arçais

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Arçais

Animation saison estivale à Arçais

Arçais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-20 2026-07-05 2026-07-13 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-02 2026-08-15

Animation saison estivale à Arçais

16 juin 5ème saison spectacle clownesque
20 juin Fête de la musique
5 juillet Concert en duo
13 juillet Feu d’artifice et bal + buvette
23/24 juillet Marais tour bus
24 juillet Jeux olympiques des bateliers
25 juillet Marais tour bus
2 août Vide grenier
15 août Soirée disco   .

Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 37 12 

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English : Animation saison estivale à Arçais

L’événement Animation saison estivale à Arçais Arçais a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Niort Marais Poitevin

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