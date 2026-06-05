Animation scooter sous-marin Courville-sur-Eure
Animation scooter sous-marin Courville-sur-Eure mercredi 15 juillet 2026.
Courville-sur-Eure
Animation scooter sous-marin
Rue des Canaux Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Animation scooter sous-marin
Venez assister à une animation Scooters sous-marins avec FLOW PULSE. Cette animation sera entièrement encadrée par des professionnels afin de garantir sécurité et plaisir pour tous.
A partir de 8 ans Savoir nager
Places limitées.
Réservation uniquement à l’accueil de la piscine. 12 .
Rue des Canaux Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 71 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animation: underwater scooter
L’événement Animation scooter sous-marin Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-02 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
À voir aussi à Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir)
- Noëmi Waysfeld chante Barbara Courville-sur-Eure 5 juin 2026
- Courville en Fête Courville-sur-Eure 6 juin 2026
- L’Heure du Conte Courville-sur-Eure 10 juin 2026