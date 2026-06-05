Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation scooter sous-marin Courville-sur-Eure

Animation scooter sous-marin Courville-sur-Eure

Animation scooter sous-marin Courville-sur-Eure mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Rue des Canaux

Ville : 28190 Courville-sur-Eure

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Courville-sur-Eure

Animation scooter sous-marin

Rue des Canaux Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Animation scooter sous-marin
Venez assister à une animation Scooters sous-marins avec FLOW PULSE. Cette animation sera entièrement encadrée par des professionnels afin de garantir sécurité et plaisir pour tous.
A partir de 8 ans Savoir nager
Places limitées.
Réservation uniquement à l’accueil de la piscine. 12  .

Rue des Canaux Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 71 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animation: underwater scooter

L’événement Animation scooter sous-marin Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-02 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

À voir aussi à Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir)