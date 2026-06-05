Courville-sur-Eure

Animation scooter sous-marin

Rue des Canaux Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Animation scooter sous-marin

Venez assister à une animation Scooters sous-marins avec FLOW PULSE. Cette animation sera entièrement encadrée par des professionnels afin de garantir sécurité et plaisir pour tous.

A partir de 8 ans Savoir nager

Places limitées.

Réservation uniquement à l’accueil de la piscine. 12 .

Rue des Canaux Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 71 08

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English :

Animation: underwater scooter

L’événement Animation scooter sous-marin Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-02 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE