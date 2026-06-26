Courville-sur-Eure

Fête Nationale de Courville-sur-Eure

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale de Courville-sur-Eure

Célébrez la Fête nationale en profitant des nombreuses animations prévues dans toute la ville !

Lundi 13 juillet Soirée festive

– 18h30 Repas festif organisé par le Comité des fêtes Repas festif avec un menu d’exception en collaboration avec Emilie et Hugues de la Torréfaction de la Forge, Place des fusillés de la Résistance

– 22h Distribution de lampions et accessoires lumineux, Parvis de la mairie

– 22h30 Retraite aux flambeaux, départ de la Rue Pannard

Puis Feu d’artifice en musique à l’étang des Canaux

-23h Bal populaire offert par la municipalité, Place des fusillés de la Résistance

Mardi 14 juillet Cérémonie officielle

– 11h Départ du cortège, Place des fusillés de la Résistance

Remise des Prix du Concours des maisons fleuries puis vin d’honneur à la salle Pannard .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90

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English :

Courville-sur-Eure National Festival

L’événement Fête Nationale de Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE