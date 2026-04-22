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Animation Session de Musique Bretonne Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin

Animation Session de Musique Bretonne Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Mar'mousse Kav, Bar & Resto

Adresse : 25 Rue Adolphe Le Bail

Ville : 22190 Plérin

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Plérin

Animation Session de Musique Bretonne

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01 23:59:00

Date(s) :
2026-05-01

Venez avec amis et amies, instrument ou énergie, arroser le Légué de musique bretonne.
Session lente pour apprendre les airs à partir de 20h,
Session bretonne à partir de 21h jusqu’au bout de la nuit
Danseurs et danseuses sont les bienvenus !
C’est comme un Fest-Noz mais tous ceux qui savent jouer ou chanter peuvent monter sur scène !   .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57 

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English :

L’événement Animation Session de Musique Bretonne Plérin a été mis à jour le 2026-04-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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