Animation Session de Musique Bretonne Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin

Plérin

Animation Session de Musique Bretonne

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01 23:59:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez avec amis et amies, instrument ou énergie, arroser le Légué de musique bretonne.

Session lente pour apprendre les airs à partir de 20h,

Session bretonne à partir de 21h jusqu’au bout de la nuit

Danseurs et danseuses sont les bienvenus !

C’est comme un Fest-Noz mais tous ceux qui savent jouer ou chanter peuvent monter sur scène ! .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57

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English :

L’événement Animation Session de Musique Bretonne Plérin a été mis à jour le 2026-04-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme