Animation Session de Musique Bretonne Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin
Animation Session de Musique Bretonne Mar’mousse Kav, Bar & Resto Plérin vendredi 1 mai 2026.
Plérin
Animation Session de Musique Bretonne
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01 23:59:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez avec amis et amies, instrument ou énergie, arroser le Légué de musique bretonne.
Session lente pour apprendre les airs à partir de 20h,
Session bretonne à partir de 21h jusqu’au bout de la nuit
Danseurs et danseuses sont les bienvenus !
C’est comme un Fest-Noz mais tous ceux qui savent jouer ou chanter peuvent monter sur scène ! .
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
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English :
L’événement Animation Session de Musique Bretonne Plérin a été mis à jour le 2026-04-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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