Animation Stage de musique Salle des fêtes de Laleu La Rochelle

Salle des fêtes de Laleu 25 rue de la Muse La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 240 – 240 – 240 EUR
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
2026-07-18
Un week-end dédié à la musique, à la créativité et au partage autour du répertoire francophone.
Salle des fêtes de Laleu 25 rue de la Muse La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 70 17 63 jeremie.arnold@gmail.com
English :
A weekend dedicated to music, creativity and sharing the French-speaking repertoire.
