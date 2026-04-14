Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

Informations pratiques

Montardon

Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Découverte sur les papillons, captures au filet et confection d’abreuvoirs à papillons ! Dès 6 ans. Durée 1h30. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52

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English : Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran