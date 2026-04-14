Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon
mercredi 19 août 2026 · Route de Pau · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Découverte sur les papillons, captures au filet et confection d’abreuvoirs à papillons ! Dès 6 ans. Durée 1h30. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Animation sur les papillons, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Montardon (Pyrénées-Atlantiques)
- Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 21 juillet 2026
- Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 22 juillet 2026
- Mini-stage Collage, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 24 juillet 2026
- Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 25 juillet 2026
- Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 28 juillet 2026