Saint-Martin-de-l’Arçon

ANIMATION SURPRISE A LA GUINGUETTE

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ce Samedi, la Guinguette vous attend !

Au menu Seiche à la rouille, tapas maison, plats végé, salades et desserts maison. Et à la tombée de la nuit… une animation surprise viendra enflammer la soirée ! Venez manger, partager et vous laisser surprendre

Ce Samedi à la Guinguette !

Au menu Seiche à la rouille, tapas maison, plats végé, salades et desserts maison pour régaler toutes les envies. En soirée, place à une animation surprise pour prolonger ce moment convivial dans une ambiance festive. Venez partager une belle soirée à la Guinguette.

Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35

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English :

This Saturday, La Guinguette is waiting for you!

On the menu: cuttlefish with rouille, homemade tapas, vegetarian dishes, salads, and homemade desserts. And as night falls… a surprise performance will set the evening ablaze! Come eat, share, and let yourself be surprised

L’événement ANIMATION SURPRISE A LA GUINGUETTE Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC