ANIMATION SURPRISE A LA GUINGUETTE Saint-Martin-de-l’Arçon
ANIMATION SURPRISE A LA GUINGUETTE Saint-Martin-de-l’Arçon samedi 11 juillet 2026.
Saint-Martin-de-l’Arçon
ANIMATION SURPRISE A LA GUINGUETTE
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ce Samedi, la Guinguette vous attend !
Au menu Seiche à la rouille, tapas maison, plats végé, salades et desserts maison. Et à la tombée de la nuit… une animation surprise viendra enflammer la soirée ! Venez manger, partager et vous laisser surprendre
Ce Samedi à la Guinguette !
Au menu Seiche à la rouille, tapas maison, plats végé, salades et desserts maison pour régaler toutes les envies. En soirée, place à une animation surprise pour prolonger ce moment convivial dans une ambiance festive. Venez partager une belle soirée à la Guinguette.
Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This Saturday, La Guinguette is waiting for you!
On the menu: cuttlefish with rouille, homemade tapas, vegetarian dishes, salads, and homemade desserts. And as night falls… a surprise performance will set the evening ablaze! Come eat, share, and let yourself be surprised
L’événement ANIMATION SURPRISE A LA GUINGUETTE Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Saint-Martin-de-l'Arçon (Hérault)
- ROCK ECLIPSE Saint-Martin-de-l’Arçon 15 juillet 2026
- SPECTACLE LA FRIVOLE Saint-Martin-de-l’Arçon 18 juillet 2026