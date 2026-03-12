Animation surprise Les Soulins Corancy

Animation surprise

Les Soulins Camping des Soulins Corancy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-08-11 21:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Animation surprise tous les mardis d’été du 7 juillet au 18 août- Snack et Buvette sur place .

Les Soulins Camping des Soulins Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 47 52 campinglessoulins@gmail.com

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English :

L’événement Animation surprise Corancy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs