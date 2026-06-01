Animation surprise pour les enfants Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros
Animation surprise pour les enfants Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros mercredi 24 juin 2026.
Auros
Animation surprise pour les enfants
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:30:00
fin : 2026-06-24 17:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Animation surprise pour les enfants à partir de 3 ans, animée par des stagiaires de seconde. Gratuit, sur inscription .
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
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English : Animation surprise pour les enfants
L’événement Animation surprise pour les enfants Auros a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Entre-deux-Mers