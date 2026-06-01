Conférence-Débat Yoga et Stress Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros
Conférence-Débat Yoga et Stress Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros samedi 20 juin 2026.
Auros
Conférence-Débat Yoga et Stress
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Aidons nos adolescents à gérer le stress avant les examens. En collaboration avec l’association A fleur d’âme et en présence de Mme. Baudry professeur de yoga diplômée. .
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
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English : Conférence-Débat Yoga et Stress
L’événement Conférence-Débat Yoga et Stress Auros a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Entre-deux-Mers