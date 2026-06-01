Conférence-Débat Yoga et Stress Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

Auros

Conférence-Débat Yoga et Stress

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Aidons nos adolescents à gérer le stress avant les examens. En collaboration avec l’association A fleur d’âme et en présence de Mme. Baudry professeur de yoga diplômée. .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

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English : Conférence-Débat Yoga et Stress

L’événement Conférence-Débat Yoga et Stress Auros a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Entre-deux-Mers