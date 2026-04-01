ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais
ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais mercredi 29 avril 2026.
Saint-Félix-Lauragais
ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-02
Un activité pour travailler la concentration et la précision tout en s’amusant à la Robin des bois !
Pour tous, enfants et adultes à partir de 8 ans, durée de l’animation 1H, tarif unique 12€/personne.
Avec la vice-championne de France, Dominique Darmagnac (L’Archère). 8 .
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr
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English :
An activity to train concentration and precision while having Robin Hood-style fun!
L’événement ANIMATION TIR À L’ARC À LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE