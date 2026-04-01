SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez essayer l’accrobranche de nuit !

Pendant les vacances, la Canopée Dentelée propose une session d’accrobranche nocturne.

Venez avec votre lampe frontale ! Location sur demande.

Option repas de l’aventurier.

Inscriptions obligatoires, places limitées.

Inscription obligatoire. Tarifs ados 20€ dès 12 ans adultes 25€. 25 .

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr

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English :

Come and try accrobranche by night!

L’événement SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE