SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais
SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais samedi 25 avril 2026.
Saint-Félix-Lauragais
SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez essayer l’accrobranche de nuit !
Pendant les vacances, la Canopée Dentelée propose une session d’accrobranche nocturne.
Venez avec votre lampe frontale ! Location sur demande.
Option repas de l’aventurier.
Inscriptions obligatoires, places limitées.
Inscription obligatoire. Tarifs ados 20€ dès 12 ans adultes 25€. 25 .
LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie contact@lacanopeedentelee.fr
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English :
Come and try accrobranche by night!
L’événement SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE