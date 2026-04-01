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SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais

SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais samedi 25 avril 2026.

Lieu : LA CANOPÉE DENTELÉE

Adresse : En Theulet La Pomarède

Ville : 31540 Saint-Félix-Lauragais

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Félix-Lauragais

SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez essayer l’accrobranche de nuit !
Pendant les vacances, la Canopée Dentelée propose une session d’accrobranche nocturne.

Venez avec votre lampe frontale ! Location sur demande.

Option repas de l’aventurier.

Inscriptions obligatoires, places limitées.

Inscription obligatoire. Tarifs ados 20€ dès 12 ans adultes 25€. 25  .

LA CANOPÉE DENTELÉE En Theulet La Pomarède Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie   contact@lacanopeedentelee.fr

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English :

Come and try accrobranche by night!

L’événement SESSION NOCTURNE À LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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