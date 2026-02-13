Animation Vélo & Santé, 12 Rue des Ponts, 41320 Mennetou-sur-Cher, Mennetou-sur-Cher

Animation Vélo & Santé Vendredi 15 mai, 15h00 12 Rue des Ponts, 41320 Mennetou-sur-Cher Loir-et-Cher

Dans le cadre de Mai à Vélo, la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois et l’Office de Tourisme Sologne, côté sud proposera une animation autour du vélo et de la santé, ouverte à tous. Cet événement sera l’occasion de valoriser la pratique du vélo, ses bienfaits sur le bien-être et la santé, à travers des temps de découverte, de sensibilisation et de convivialité. Un moment pour s’informer, échanger et bouger ensemble, quel que soit son niveau.

[{"type": "email", "value": "mobilites@ccrm41.fr"}, {"type": "phone", "value": "0254940514"}]

Un moment accessible à tous pour bouger, tester et partager autour de la mobilité active.