Silly-le-Long

Animation Volley Ball City Stade

Silly-le-Long Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-02 2026-08-15

Et si on se retrouvait au City Stade pour partager un moment autour du volley-ball ?

Envie de bouger, de vous amuser et de passer un bon moment en famille ou entre amis ?

Rejoignez Julie, son mari, ses enfants et élus pour une animation sportive et conviviale ouverte à tous !

Au programme de l’après-midi

• Découverte du volley-ball

• Jeux et petits défis pour petits et grands

• Mini-matchs mixtes dans la bonne humeur

‍ ‍ ‍ Débutants, curieux ou joueurs confirmés tout le monde est le bienvenu !

Venez en famille, entre amis… ou même seul(e) pour taper la balle et rencontrer du monde.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents pendant l’activité sportive.

Pensez à apporter

• Une tenue de sport

• Une bouteille d’eau

• Une casquette et de la crème solaire en cas de beau temps

Nous vous attendons nombreux pour partager un bel après-midi sportif, chaleureux et convivial !

Bonne humeur garantie !

La saison continue ne manquez pas les prochains rendez-vous !

Rendez-vous de 14h à 17h

• Mardi 14 juillet 2026

• Dimanche 2 août 2026

• Samedi 15 août 2026

Et si on se retrouvait au City Stade pour partager un moment autour du volley-ball ?

Envie de bouger, de vous amuser et de passer un bon moment en famille ou entre amis ?

Rejoignez Julie, son mari, ses enfants et élus pour une animation sportive et conviviale ouverte à tous !

Au programme de l’après-midi

• Découverte du volley-ball

• Jeux et petits défis pour petits et grands

• Mini-matchs mixtes dans la bonne humeur

‍ ‍ ‍ Débutants, curieux ou joueurs confirmés tout le monde est le bienvenu !

Venez en famille, entre amis… ou même seul(e) pour taper la balle et rencontrer du monde.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents pendant l’activité sportive.

Pensez à apporter

• Une tenue de sport

• Une bouteille d’eau

• Une casquette et de la crème solaire en cas de beau temps

Nous vous attendons nombreux pour partager un bel après-midi sportif, chaleureux et convivial !

Bonne humeur garantie !

La saison continue ne manquez pas les prochains rendez-vous !

Rendez-vous de 14h à 17h

• Mardi 14 juillet 2026

• Dimanche 2 août 2026

• Samedi 15 août 2026 .

Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

? How about meeting up at City Stade to enjoy some volleyball together?

Want to get active, have some fun, and spend quality time with family or friends?

Join Julie, her husband, her kids, and %E9lus for a fun, friendly sports event open to %E0 everyone!

On the afternoon’s agenda:

? An introduction to volleyball

? Games and mini-challenges for all ages

? Fun mixed mini-matches

??????? Beginners, curious newcomers, or experienced players: everyone is welcome!

Come with your family, friends… or even on your own to hit the ball and meet new people.

Parents are responsible for their children during the sports activity.

? Don’t forget to bring:

? Sportswear

? A water bottle

? A hat and sunscreen if the weather is nice

We hope to see many of you there to share a fun, warm, and friendly afternoon of sports!

? Good vibes guaranteed!

The season continues: don’t miss the upcoming events!

? Events from 2:00 PM to 5:00 PM:

? Tuesday, July 14, 2026

? Sunday, August 2, 2026

? Saturday, August 15, 2026

L’événement Animation Volley Ball City Stade Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois