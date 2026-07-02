Animations à la bibliothèque Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges

Informations pratiques

Isle-Saint-Georges

Animations à la bibliothèque

Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges 12 Place de l’Eglise Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-08

Jeudi 2 juillet, à 17 h, animation Partir en livres avec les héros de la mythologie balade contée.

Mercredi 8 juillet, à 16 h, atelier avec Sébastien Chebret, illustrateur.

Inscriptions par mail. .

Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges 12 Place de l’Eglise Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.isg@orange.fr

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English : Animations à la bibliothèque

L’événement Animations à la bibliothèque Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme