Animations à la bibliothèque Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges
jeudi 2 juillet 2026 · Bibliothèque d'Isle-Saint-Georges · Isle-Saint-Georges
Informations pratiques
Isle-Saint-Georges
Animations à la bibliothèque
Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges 12 Place de l’Eglise Isle-Saint-Georges Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-08
Jeudi 2 juillet, à 17 h, animation Partir en livres avec les héros de la mythologie balade contée.
Mercredi 8 juillet, à 16 h, atelier avec Sébastien Chebret, illustrateur.
Inscriptions par mail. .
Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges 12 Place de l’Eglise Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.isg@orange.fr
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English : Animations à la bibliothèque
L’événement Animations à la bibliothèque Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme