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Animations à la bibliothèque Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges

jeudi 2 juillet 2026 · Bibliothèque d'Isle-Saint-Georges · Isle-Saint-Georges

Animations à la bibliothèque Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Bibliothèque d'Isle-Saint-Georges
Adresse
12 Place de l'Eglise
Ville
33640 Isle-Saint-Georges
Département
Gironde
Tarif

Isle-Saint-Georges

Animations à la bibliothèque

Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges 12 Place de l’Eglise Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-08

Jeudi 2 juillet, à 17 h, animation Partir en livres avec les héros de la mythologie balade contée.

Mercredi 8 juillet, à 16 h, atelier avec Sébastien Chebret, illustrateur.
Inscriptions par mail.   .

Bibliothèque d’Isle-Saint-Georges 12 Place de l’Eglise Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine   bibliotheque.isg@orange.fr

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English : Animations à la bibliothèque

L’événement Animations à la bibliothèque Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme

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