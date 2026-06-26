Marché Nocturne d’Isle-Saint-Georges Place de l’église Isle-Saint-Georges

Informations pratiques

Isle-Saint-Georges

Marché Nocturne d’Isle-Saint-Georges

Place de l’église Place de l’Église Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Rendez-vous le Vendredi 10 Juillet 2026 pour l’édition 2026 du Marché Gourmand nocturne d’Isle Saint Georges.

À partir de 19 h 00 Place de l’église

Food Trucks Buvette et Concert .

Place de l’église Place de l’Église Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 67 29 accueil@islesaintgeorges.fr

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English : Marché Nocturne d’Isle-Saint-Georges

L’événement Marché Nocturne d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme