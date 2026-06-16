Les Bals Trad de l’Été Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges
Les Bals Trad de l’Été Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges jeudi 2 juillet 2026.
Isle-Saint-Georges
Les Bals Trad de l’Été
Rue des Gravettes Devant la Salle des Gravettes Isle-Saint-Georges Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-16 2026-08-06
Ouverture des Bals Trad de l’Été à Isle-Saint-Georges
Musique et danses traditionnelles
Initiations enfants et adultes
BUVETTE SUR PLACE PAR LE COMITE DES FÊTES .
Rue des Gravettes Devant la Salle des Gravettes Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 67 29 accueil@islesaintgeorges.fr
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English : Les Bals Trad de l’Été
L’événement Les Bals Trad de l’Été Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-11 par Sud Bordeaux Tourisme
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