Les Bals Trad de l’Été Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges jeudi 2 juillet 2026.

Isle-Saint-Georges

Les Bals Trad de l’Été

Rue des Gravettes Devant la Salle des Gravettes Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-16 2026-08-06

Ouverture des Bals Trad de l’Été à Isle-Saint-Georges

Musique et danses traditionnelles

Initiations enfants et adultes

BUVETTE SUR PLACE PAR LE COMITE DES FÊTES .

Rue des Gravettes Devant la Salle des Gravettes Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 67 29 accueil@islesaintgeorges.fr

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English : Les Bals Trad de l’Été

L’événement Les Bals Trad de l’Été Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-11 par Sud Bordeaux Tourisme