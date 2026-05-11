Randonnée gourmande nocturne Isle-Saint-Georges
Randonnée gourmande nocturne Isle-Saint-Georges samedi 4 juillet 2026.
Isle-Saint-Georges
Randonnée gourmande nocturne
Isle-Saint-Georges Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Circuit fléché d’environ 10 Km avec étapes repas. ENREGISTREMENT Départ OBLIGATOIRE place de l’Eglise de 18h à 19h30
MENU UNIQUE Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et vin compris, un verre ecocup est fourni par personne
Anti moustique recommandé, lampe de poche indispensable
Assiettes et couverts non jetables a prévoir obligatoirement .
Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 68 56 30 randonoc@islesaintgeorges.fr
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English : Randonnée gourmande nocturne
L’événement Randonnée gourmande nocturne Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme