Isle-Saint-Georges

Randonnée gourmande nocturne

Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Circuit fléché d’environ 10 Km avec étapes repas. ENREGISTREMENT Départ OBLIGATOIRE place de l’Eglise de 18h à 19h30

MENU UNIQUE Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et vin compris, un verre ecocup est fourni par personne

Anti moustique recommandé, lampe de poche indispensable

Assiettes et couverts non jetables a prévoir obligatoirement .

Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 68 56 30 randonoc@islesaintgeorges.fr

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English : Randonnée gourmande nocturne

L’événement Randonnée gourmande nocturne Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-11 par Sud Bordeaux Tourisme