Concert au Petit Caboulot Le Petit Caboulot Isle-Saint-Georges jeudi 2 juillet 2026.

Isle-Saint-Georges

Concert au Petit Caboulot

Le Petit Caboulot 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Nouveau concert acoustique de Blessing in disguise, duo guitare-voix, rock et pock rock français et anglais, prévu au Petit Caboulot le jeudi 2 juillet à partir de 19h30

RESTAURANT LE PETIT CABOULOT

12 Place de l’Église, L’Isle-Saint-Georges 33640

Parking de l’Eglise Gratuit

Pensez à réserver votre table en terrasse ! .

Le Petit Caboulot 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 20 06 97 contact@lepetitcaboulot.com

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English : Concert au Petit Caboulot

L’événement Concert au Petit Caboulot Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-17 par Sud Bordeaux Tourisme