Concert au Petit Caboulot Le Petit Caboulot Isle-Saint-Georges
Concert au Petit Caboulot Le Petit Caboulot Isle-Saint-Georges jeudi 2 juillet 2026.
Isle-Saint-Georges
Concert au Petit Caboulot
Le Petit Caboulot 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Nouveau concert acoustique de Blessing in disguise, duo guitare-voix, rock et pock rock français et anglais, prévu au Petit Caboulot le jeudi 2 juillet à partir de 19h30
RESTAURANT LE PETIT CABOULOT
12 Place de l’Église, L’Isle-Saint-Georges 33640
Parking de l’Eglise Gratuit
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Le Petit Caboulot 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 20 06 97 contact@lepetitcaboulot.com
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English : Concert au Petit Caboulot
L’événement Concert au Petit Caboulot Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-17 par Sud Bordeaux Tourisme
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