Démonstration de Capoeira Salle des Gravettes Isle-Saint-Georges
Démonstration de Capoeira Salle des Gravettes Isle-Saint-Georges mardi 16 juin 2026.
Isle-Saint-Georges
Démonstration de Capoeira
Salle des Gravettes Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Démonstration de Capoeira ouverte à tous, suivie d’un apéro .
Salle des Gravettes Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 02 82 05 cam.andre33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Démonstration de Capoeira
L’événement Démonstration de Capoeira Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-11 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Isle-Saint-Georges (Gironde)
- Randonnée gourmande nocturne Isle-Saint-Georges 4 juillet 2026