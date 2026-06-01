Démonstration de Capoeira Salle des Gravettes Isle-Saint-Georges mardi 16 juin 2026.

Isle-Saint-Georges

Démonstration de Capoeira

Salle des Gravettes Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Démonstration de Capoeira ouverte à tous, suivie d’un apéro .

Salle des Gravettes Rue des Gravettes Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 02 82 05 cam.andre33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration de Capoeira

L’événement Démonstration de Capoeira Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-11 par Sud Bordeaux Tourisme