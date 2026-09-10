Animations à La Chapelle-Lasson, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Lasson

Informations pratiques

Animations à La Chapelle-Lasson 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous accueillons sur le site de l’église Saint-Pierre de La Chapelle-Larson (Marne) route de Marsangis.

Nous vous présenterons:

– Une exposition de peinture avec la participation de 5 artistes régionaux

Isabelle Le Guyader Kirnisky de Saint-Quentin-le-Verger

Marie Hélène Collin de Saint-Just-Sauvage

Bernadette Granjean de Fère-Champenoise

Martine Demortier de Faux-Fresnay

Cécile Perrin de Marcilly

– Le travail collaboratif sur l’histoire du village réalisé par notre association avec les habitants du village et du voisinage,

– Les films réalisés au cours des travaux de sauvegarde de l’église de 2019 à 2022,

– L’architecture et l’histoire de l’église en vous accompagnant à la demande lors de votre visite de l’édifice.

Église Saint-Pierre rue du gué du four 51260 La Chapelle-Lasson La Chapelle-Lasson 51260 Marne Grand Est http://ase-lcl.fr http://www.ase-lcl.fr/ L’église Saint-Pierre de La Chapelle-Lasson est une église gothique construite à partir du XIIᵉ siècle, dédiée à saint Pierre.

L’église ne peut passer inaperçue : elle se dresse au milieu des champs, à la sortie du village.

Découvertes patrimoniales

© Association pour la Sauvegarde de l’Église Saint Pierre